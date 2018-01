Die kom­men­den 25 Jah­re der Stif­tung begin­nen in einer Zeit, in der zahl­rei­che Arbeits­plät­ze von Umbrü­chen durch die Digi­ta­li­sie­rung bedroht sind und vie­le Men­schen um ihre Stel­le und Zukunft ban­gen. Der Auf­trag, mit neu­en Pro­jek­ten gesell­schaft­li­che Ansprü­che gut zu lösen, prägt die Wen­de­punkt­ar­beit auch in Zukunft. Die­ses Bestre­ben dient ein­zig dem Men­schen, damit er sozi­al und beruf­lich in der Gesell­schaft wie­der Fuss fasst und dadurch einen nach­hal­ti­gen Wen­de­punkt erlebt