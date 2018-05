300 Arbeitsstunden, 120 Liter Farbe und 25 Pinsel später

Rund fünf Wochen hat die Jugend­ar­beit Aarau am Umbau des Jugend­treffs Wenk gear­beitet. An den Open Doors am ver­gan­genen Freitag konnte man sich vom Resultat über­zeugen lassen.

Rund 300 Arbeits­stunden, 120 Liter Farbe, 25 Pinsel, rund 10 Jugend­liche pro Tag, die fleissig mit­halfen und ein kleines Budget von 6500 Franken und das Wenk hat ein neues Erschei­nungs­bild.