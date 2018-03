36 Wochen nach dem Unwetter kommt die Armee ins Uerkental

Lange 36 Wochen haben die Bot­ten­wiler auf den Ein­satz und die Hilfe der Armee gewartet. Nun ist sie da. Über 25 Armee­an­ge­hö­rige des Ret­tungs­ba­tail­lons 2 der Ter­ri­to­ri­al­di­vi­sion 2 unter­stützen zusammen mit dem Forst­be­trieb Uer­kental die Firma Strau­mann aus Trim­bach, die mit der Hang­sa­nie­rung im Gebiet «Gal­li­hubel» beauf­tragt wurde. Wei­tere Armee­an­ge­hö­rige sollen in den nächsten Tagen dazu­kommen, aber auch Leute der Zivil­schutz­or­ga­ni­sa­tion Suh­rental-Uer­kental. «Zu Spit­zen­zeiten werden rund 40 Per­sonen mit Sanie­rungs­ar­beiten in Bot­tenwil beschäf­tigt sein», sagt Karin Müller, Spre­cherin des Depar­te­ments Gesund­heit und Soziales des Kan­tons Aargau.

Beim Unwetter am 8. Juli des letzten Jahres kamen im steilen Gelände im Gebiet «Gal­li­hubel» Erd­massen ober­halb des Hofes von Thomas Hun­ziker ins Rut­schen, nachdem innert weniger Stunden so viel Regen gefallen war wie sonst in einem ganzen Som­mer­monat kaum. Wäh­rend an andern Orten mit der Sanie­rung begonnen wurde, deckte der Zivil­schutz die Hang­rut­sche behelfs­mässig mit Plastik ab. Die Hilfe der Armee ver­zö­gerte sich. Plötz­lich wurden die Hilfs­kräfte in Bondo GR benö­tigt. Der Ein­satz in Bot­tenwil wurde ins 2018 ver­schoben.