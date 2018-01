«Wir lie­ben unse­re Kin­der, mögen aber auch unse­ren Job», eine Aus­sa­ge mit der sich bestimmt vie­le Eltern iden­ti­fi­zie­ren kön­nen. Um alles unter ein Dach zu bekom­men und eine kla­re Tages­struk­tur hin­zu­be­kom­men, ist man auf Krip­pen, Kitas oder Hor­te ange­wie­sen. «Wir sind bei­de berufs­tä­ti­ge Eltern und haben bei­de Kin­der, die bald zur Schu­le gehen. Uns ist auf­ge­fal­len, dass es in Aar­au zwar eine Aus­wahl an Krip­pen gibt, aber es nur weni­ge Ange­bo­te für Kin­der im Schul­al­ter hat», sagt Oli­ver Kopp. So haben es die bei­den Eltern­paa­re selbst in die Hand genom­men und ergän­zen das bestehen­de Ange­bot: Unter dem Mot­to «Von Fami­li­en für Fami­li­en» grün­den sie einen Kin­der­hort mit dem zum Quar­tier pas­sen­den Namen Gön­Hort.