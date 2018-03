Die Her­ren I des Team Aar­au sind erfolg­reich in die Play­outs gestar­tet. Die Mann­schaft von Micha­el Haf­ner und Rober­to Miche­li gewann ein enges Spiel bei den Hor­nets R.Moosseedorf-Worblental in der Ver­län­ge­rung mit 5:4. Die Ber­ner gin­gen in der hart umkämpf­ten ers­ten Par­tie der Best-of-3-Serie drei­mal in Führung. Die Adler wuss­ten aller­dings auf jedes Tor der Hor­nis­sen eine Ant­wort und konn­ten 10 Minu­ten vor Spie­len­de durch Cap­tain Stu­der zum ers­ten Mal selbst ein Tor davon­zu­zie­hen, ehe der Tabel­len­neun­te nach der Qua­li­fi­ka­ti­on drei Minu­ten vor Schluss den Aus­gleich erziel­te.

Mar­co Stol­ten­berg gelang in der Over­ti­me nach sechs Minu­ten der ent­schei­den­de Tref­fer zum 5:4. Neben Match­win­ner Stol­ten­berg glänz­te Rou­ti­nier Peter Byland mit vier Skor­er­punk­ten.