Aarefisch-Damen knapp geschlagen

Eine Woche nach der Lang­bahn-SM in Genf fiel im Hal­lenbad Uster die Ent­schei­dung in der Schweizer Ver­eins­meis­ter­schaft. In der Natio­nal­liga A und B traten jeweils 12 Herren- und 12 Frau­en­teams gegen­ein­ander an. Bei den Frauen star­tete der Schwimm­club Aare­fisch in der NLA, bei den Herren in der NLB.