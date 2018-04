Aargauer Volkslauf an der Aare

Anmel­de­schluss ist der 15. April, Nach­mel­dungen sind mit einer zusätz­li­chen Gebühr von zehn Franken online bis am 26. April oder am Lauftag bis eine Stunde vor dem Start mög­lich. Teil­neh­me­rinnen und Teil­nehmer der Kate­go­rien U10 bis U16 starten mit online Anmel­dung gratis. Die Migros über­nimmt im Rahmen des Nach­hal­tig­keits­pro­gramms Gene­ra­tion M das Start­geld. Der Volks­lauf in Aarau gehört zu den AZ-Gold­läufen.

Wei­tere Infor­ma­tionen gibt es unter www.volkslauf.ch.