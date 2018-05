Alfred «Body» Burkard unterstützt Altstadtlauf

Im letzten Juni hat Alfred Bur­kard den Aar­auer Alt­stadt­lauf als Zuschauer am Stre­cken­rand mit­ver­folgt. Eine Kate­gorie hat es ihm dabei beson­ders angetan: die­je­nige der han­di­ca­pierten Läu­fe­rinnen und Läufer. «Ich finde es toll, dass diese Läu­fe­rinnen und Läufer am Aar­auer Alt­stadt­lauf eine Platt­form erhalten und teil­nehmen dürfen. Für ihre Leis­tung ver­dienen sie grossen Respekt», sagt Alfred Bur­kard. Aus diesem Grund hat er sich ent­schieden, in diesem Jahr genau diese Kate­gorie zu unter­stützen: Alfred Bur­kard über­nimmt die Start­gelder, die Preise und die Medaillen für alle han­di­ca­pierten Läu­fe­rinnen und Läufer, die sich am 16. Juni der Her­aus­for­de­rung Aar­auer Alt­stadt­lauf stellen und die 1,2 Kilo­meter lange Runde durch die Gassen der Aar­auer Innen­stadt bewäl­tigen.