Argovia Pirates verlieren trotz Aufholjagd

Im Ver­gleich zum Spiel am Oster­montag der Argovia Pirates gegen die Thun Tigers ist ein Thriller eine unspek­ta­ku­läre Gute-Nacht-Geschichte. In ihrem zweiten Drive gingen die Platz­herren mit 7:0 in Füh­rung. Die Pirates mussten nach dem Kick-Off von ihrer eigenen 1-Yard-Linie aus starten und leis­teten sich gleich eine Inter­cep­tion, der zur 14:0 Füh­rung der Tigers führte.

Die Pirates blieben feh­ler­an­fällig, brachten nicht viel zustande und mussten bis zur Pause noch zwei wei­tere Touch­downs ein­ste­cken. Ein kleiner Licht­blick gelang noch im zweiten Quarter durch einen Touch­down. Doch der 26:7 Rück­stand zwang das Coa­ching Team, Mass­nahmen ein­zu­leiten: «Wir Coa­ches waren uns einig, dass unser Team das Spiel noch umdrehen könnte, sofern sie die Ansagen von uns Coa­ches zu 100 % und als ein Team in der zweiten Halb­zeit umsetzen würden.», so Head­coach Roger Bächli nach dem Spiel. «Unser Ver­trauen in unsere Spieler wurde bestä­tigt.»

Die Wende lei­tete die Defense ein. Sie setzte die Tigers Offense gewaltig unter Druck und ver­ur­sachten eine Inter­cep­tion und drei Fum­bles beim Gegner. Die Defense liess sich mit einem Touch­down und der Ver­kür­zung auf 26:13 feiern.