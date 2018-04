Argovia Pirates vs Thun Tigers

Am Samstag, 28. April folgt mit den Thun Tigers die nächste grosse Her­aus­for­de­rung. Am Oster­montag ver­loren die Argovia Pirates in Thun nach grossem Rück­stand schluss­end­lich knapp mit 38:33. Die Pirates wollen diese Nie­der­lage mit einem wei­teren Heim­sieg ver­gessen machen. Bei den Heim­spielen der Argovia Pirates ist Span­nung und Spek­takel garan­tiert. Seit über zwei Jahren gingen die Piraten immer als Sieger vom Platz.