Argovia Pirates zuhause weiterhin ungeschlagen

Die Piraten blieben mit ihrem ersten Angriffs­spiel an der 21 Yard Linie der Bears ste­cken. Sie spielten den 4th Down aus anstatt zu punten. Doch der Ball­be­sitz kam gleich wieder zu den Aar­gauern zurück. Aldo Kopp fing einen Pass im 3rd Down der St. Galler ab (Inter­cep­tion). Die Pirates konnten so an der 5 Yard Linie der Bears angreifen und gleich den ersten Touch­down erzielen. Die St. Galler zeigten immer wieder krea­tive Spiel­züge. So täuschten sie kurz vor dem Ende des ersten Vier­tels einen Fiel­dgoal­ver­such an und passten dann doch. Meist führten diese täu­schenden Ver­suche nicht zu Raum­ge­winn.

Der dritte Ball­be­sitz der Pirates führte bereits zum zweiten Touch­down im zweiten Viertel. Der PAT (Point after Touch­down) miss­lang. Die Aar­gauer führten mit 13:0. Die Bears kamen danach in ihrem Angriffs­spiel nicht zu einem 1st Down. Die Pirates kamen an der 40 Yard Linie der Bears in Ball­be­sitz. Run­ning­back Daniel Steiner sorgte zunächst für einen wei­teren 1st Down und kurz darauf mit einem wei­teren Lauf für den dritten Touch­down im vierten Angriffs­spiel. Zur Pause führten die Piraten kom­for­tabel mit 19:0. Ab dem dritten Viertel zeigten sich die St. Galler ver­bes­sert. Ein langer Drive brachte sie schluss­end­lich auf 19:7 heran.