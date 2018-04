Aus einer Mücke wird kein Elefant!

Die Sonn­tags­zei­tung berichtet in ihrer jüngsten Aus­gabe über Regel­wid­rig­keiten der Wynental-Suh­ren­tal­bahn und der Bus­be­triebe Aarau. Die grösste Aar­gauer Zei­tung – wie könnte es anders sein – wärmte die Geschichte am Montag in Tritt­brett­ma­nier mit der Schlag­zeile «WSB im Zwie­licht» auf. Was steckt hinter den gross­spu­rigen Schlag­zeilen? Diese Berichte glei­chen einem «Sturm im Was­ser­glas», denn getrickst wurde nicht. Um was geht es? Die WSB und die Bus­be­triebe Aarau werden seit Jahren von der­selben Direk­tion geführt. Irgendwie gehören die Unter­nehmen eben zusammen, auch wenn sie recht­lich getrennt sind.

Der Auf­trag liegt aber darin, die ÖV-Ver­sor­gung im Gross­raum Aarau sicher­zu­stellen. Dieser Auf­trag wird denn auch seit Jahr­zehnten sehr gewis­sen­haft und erfolg­reich erfüllt. Durch die gemein­same Direk­tion wurde eine schlanke Büro­kratie betrieben und sehr oft Syn­er­gien erzielt. Die Direk­ti­ons­kosten wurden seit Jahren gleich auf­ge­teilt. Das war noch nie ein Revi­si­ons­thema. Dass diese Auf­tei­lung nun vom Bun­desamt für Ver­kehr gerügt wurde, hat einen Zusam­men­hang mit deren Pra­xis­än­de­rung. Die WSB hat bereits darauf reagiert. Hier von Tricks zu schreiben, ist schon starker Tabak und ein Schlag ins Gesicht der WSB.