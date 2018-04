Aus einer Ruine wird ein Märchenschloss

Gigan­tisch war der bis in den späten Nach­mittag andau­ernde Andrang von Men­schen, die sich gerne im und ums Schloss umsehen wollten und wun­der­schön waren die Szenen, die es dabei zu sehen gab. Zum Bei­spiel die, als sich die Musi­kanten der New Orleans Jazz Band «Les Solörs» auf die Schloss­treppe setzten und so richtig mit­reis­send zu spielen begannen.

Lustig und auf­ge­stellt waren die Land­frauen, die wie immer alles gaben, um ihre Gäste nach Strich und Faden zu ver­wöhnen. Der Metzger, der pickel­hart im Rauch ste­hend dafür sorgte, dass die feinen Brat­würste auch schmeckten und die vielen Frauen, die ver­zückt durch die Schloss­gänge wan­delten und sich dabei ein biss­chen wie eine Prin­zessin oder eine Königin fühlten. Dies alles bei herr­li­chem Wetter und gelöster fried­li­cher Stim­mung.

Ver­gessen sind die Tage, an denen das Schloss eher schon wie eine Ruine dastand. Hans Hediger hat als neuer Schloss­be­sitzer viel Energie, gute Ideen und wohl auch ein paar Tau­send Franken auf­ge­wendet, um aus dem Trau­er­haufen den Glanz­punkt im Rue­dertal zu schaffen. Es ist ihm zu 100 Pro­zent gelungen.

