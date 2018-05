Auto China 2018 mit vielen Neuheiten

Der neue Jeep Grand Com­mander wurde mit Blick auf den chi­ne­si­schen Markt kon­zi­piert. Optisch ori­en­tiert er sich etwas am Grand Che­rokee, auf­fal­lend ist aber der fast recht­wink­lige hin­tere Dach­ab­schluss.

Lexus ES Mehr Grill geht kaum: In den USA ist die ES-Bau­reihe von Lexus schon seit vielen Jahren auf dem Markt, 2019 kommt erst­mals auch Europa in den Mit­tel­klasse-Genuss. Wobei: Was heisst hier Mit­tel­klasse? Der Lexus ES ist stramme 4,96 Meter lang. Sein Desi­gner spricht übri­gens von «pro­vo­kanter Ele­ganz».

McLaren 570GT MSO Cabbeen Collec­tion McLaren Spe­cial Ope­ra­tions (MSO) erfüllt prak­tisch jeden Wunsch sol­venter Fans. Spe­ziell für China ent­steht bei MSO der McLaren 570GT MSO Cabbeen Collec­tion. Mar­kan­testes Merkmal ist ein gol­dener Dra­chen auf den Türen. Nur fünf Exem­plare werden gebaut.

VW Touareg Technik wie in der Ober­klasse, dazu ein Län­gen­zu­wachs auf 4,88 Meter und ein mäch­tiger Chrom­grill: Keine Frage, der neue VW Touareg ist das High­light auf dem VW-Stand in Peking. Bis 2020 will VW in China min­des­tens zwölf neue SUVs anbieten.