man ein­mal die Kar­te nicht dabei hat oder wenn ein­mal die Kar­ten­le­se­tech­nik ver­sagt.

Ist es sinn­voll, wenn ich am Kaf­fee­au­to­ma­ten im Geschäft die 50 Rap­pen mit einer Kar­te bezah­len muss? Wer bezahlt dann das kom­pli­zier­te Abbuch­ver­fah­ren und die Umrüstung die­ser Geräte? Wohl kaum die Bank! Ich pro­phe­zeie, dass es hier­zu- lan­de noch min­des­tens 50 Jah­re Bar­geld geben wird. Dass gewis­se Ban­ken die Dienst­leis­tun­gen dras­tisch abbau­en möch- ten, ist auch den Kun­den nicht ent­gan­gen. Nicht ent­gan­gen ist den Kun­den wohl auch, dass die Bank­spe­sen immer höher wer­den. Was bei einer bar­geld­lo­sen Zeit pas­siert, ist abseh­bar: Man ist den Ban­ken aus­ge­lie­fert und die­se können für jede Dienst­leis­tung Spe­sen ein­for­dern. Letzt­lich ist der Kun­de so sei­ner Bank völlig aus­ge­lie­fert. Des­halb ist es gut, wenn wir jetzt noch Gegen­steu­er geben. Viel­leicht ist das eine Chan­ce für Klein­ban­ken, die ihre Kun­den noch persönlich betreu­en und auch ken­nen. Die Leu­te holen dort ihr ange­spar­tes Geld noch persönlich ab und am Ende des Geschäftsjahres wird noch ein fei­nes Essen ser­viert. Gut möglich, dass sich da wie­der eine Marktlücke für klei­ne Bank­in­sti­tu­te öffnet. Schliess­lich sind in den letz­ten Jah­ren auch wie­der klei­ne Bier­braue­rei­en ent­stan­den.