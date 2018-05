Bei elfar GmbH läufts rund!

Geschäfts­in­haber Jonas Moser lässt seine Ange­stellten am Alltag par­ti­zi­pieren, etwas, das Rohner schätzt: «Die Bera­tungen am Telefon, Ver­kaufs­ge­spräche mit den Kunden, die Auf­be­rei­tung von Neu­fahr­zeugen, die Arbeit an den diversen Velo- und Bike­typen, die Erbrin­gung der erfor­der­li­chen Ser­vice­leis­tungen – ja, das mag ich. An den Sams­tagen – wich­tiger Tag in der Woche, denn da haben die Leute Zeit für Ein­käufe – essen wir jeweils gemeinsam in der Werk­statt. Das kittet zusammen.» Selber ist der Fahr­rad­spe­zia­list je nach Saison mit eigenem Moun­tain-, City- oder Renn­bike unter­wegs, besucht zudem regel­mässig den Fit­ness­raum. An den E-Bikes schätzt er, dass man unver­schwitzt zur Arbeit kommt und man den­noch sport­lich tätig ist. Über­dies sind sie, vorab auf kür­zere Distanzen, ein sinn­voller Ersatz zum Ben­zin­motor.