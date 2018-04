Beim toptip-Frühlingsfest geht’s nicht nur um die Wurst!

Das Früh­lings­fest von toptip ist ein Anlass den man gerne besucht – und dies nicht nur wegen den feinen Würsten. Das Möbel­haus bietet näm­lich an den Früh­lings­fest­tagen, die noch bis am 9. April laufen, auf nicht preis­re­du­zierte Ware 20 % Rabatt. Wie uns Geschäfts­führer Stefan Regna erzählt, ent­wi­ckelt sich das toptip sehr gut. Der Umbau zahlt sich aus. Mit 9970 Qua­drat­me­tern ist der Ober­ent­felder toptip flä­chen­mässig der grösste der Schweiz. Den Ausbau bezeichnet Regna als Schritt in die rich­tige Rich­tung. Im breiten Angebot befindet sich eine gesunde Mischung von Eigen­marken und Mar­ken­pro­dukten. Just auf das Früh­lings­fest ist auch der neue Früh­lings­ka­talog druck­frisch erschienen. Dieser gibt sehr umfang­reich Aus­kunft über die aktu­ellen Möbel von toptip. Wie uns Stefan Regna berichtet, sind nicht mehr die ganz bil­ligen Möbel gefragt. Man gebe wieder mehr Geld aus. Vor allem echtes Leder sei wieder sehr gefragt, dazu auch altes Holz neu auf­be­reitet.

Wer momentan keine Möbel braucht, dem sei die viel­fäl­tige Bou­tique in Erin­ne­rung gerufen. Hier lässt sich bestimmt etwas Schönes finden. Und wenn jemandem ein Licht auf­gehen sollte, ist er bestimmt bei Lumi­markt gelandet. Der Ent­felder Lumi­markt ist sehr gross und hat für alle Räume das rich­tige Licht. Lassen Sie sich beraten.