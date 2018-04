BM&P – seit 25 Jahren mehr als Küchen & Fenster

Im Jahr ihres 25-Jahr-Firmen-Jubi­läums kann die BM&P AG über posi­tive Ereig­nisse berichten. «BM&P AG – mehr als Küchen und Fenster». Dieser Slogan soll auch wei­terhin und für lange Zeiten Gül­tig­keit haben. Des­halb haben sich die beiden Grün­dungs­mit­glieder Jörg Frehner und Ueli Oswald früh­zeitig Gedanken über den Fort­be­stand der Firma gemacht. Obwohl es noch einige Jahre bis zum ordent­li­chen Ruhe­stand der beiden «Oldies» geht, wurde die Nach­fol­ge­pla­nung im Jahr 2017 bereits abge­schlossen. Zusammen mit Beat Wyss und -Remo Christen, die seit etli­chen Jahren in der BM&P AG mit­wirken, wurde eine neue Füh­rungs- und Besitzer-Crew geschaffen. Gemeinsam zu viert werden die Geschicke der BM&P AG zukünftig geplant.

Für den wei­terhin unver­än­derten Qua­li­täts­stan­dard, die Zuver­läs­sig­keit und natür­lich auch die Lei­den­schaft für mehr als Küchen und Fenster steht die ganze BM&P-Truppe ein. Zählt man übri­gens die Dienst­jahre aller 11 Mit­ar­beiter zusammen, kommt man auf die stolze Zahl von 135 Jahren.

Grossen Anteil an dieser bis­he­rigen erfolg­rei­chen Fir­men­tä­tig­keit aber haben ihre zahl­reiche Kunden. Ihnen gehört an dieser Stelle ein spe­zi­eller Dank. Mit dieser gelun­genen Nach­fol­ge­re­ge­lung werden nach­haltig Arbeits­plätze in unserer Region gesi­chert. Diese Tat­sache soll aber auch eine Garantie an unsere Kunden sein, nicht nur heute, son­dern auch morgen für sie da zu sein.