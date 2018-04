Das Comeback der Schwäne

Jetzt besteht wieder Hoff­nung für die vielen Besu­cher an der gut fre­quen­tierten Lage am Phi­lo­so­phenweg an der Aare bei der Schwanbar in Aarau. Die Eltern sind eifrig beschäf­tigt mit dem Nestbau. Bis Ende April sollten alle Eier zu bestaunen sein, bevor dann etwa 30 Tage später die Jungen schlüpfen.