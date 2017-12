An der letz­ten Gemein­de­ver­an­stal­tung in Densbüren haben sich gut 50 Ein­woh­ner ein­ge­fun­den, um über den Leit­bild­ent­wurf zu dis­ku­tie­ren. Der Erhalt des Kin­der­gar­tens und der Pri­mar­schu­le in Densbüren stand dabei im Vor­der­grund. Ein wei­te­res, wich­ti­ges Anlie­gen war das Ein­rich­ten von Stadt­teil­ver­tre­tun­gen, wel­che als Ansprech­stel­le für die Ein­woh­ner im Stadt­teil fun­gie­ren. Wie in Suhr war es den Anwe­sen­den in Densbüren ein Anlie­gen, dass vor einer allfälligen Abstim­mung zur Fusi­on Vor- und Nach­tei­le vor­lie­gen.

Mit der Ver­an­stal­tung in Densbüren wird die Dis­kus­si­on über das Leit­bild in den ein­zel­nen Gemein­den abge­schlos­sen. Am 24. Janu­ar 2018 tref­fen sich die Ver­tre­ter aus allen Gemein­den in der Auen­hal­le in Aar­au Rohr, um den Leit­bild­pro­zess abzu­schlies­sen.