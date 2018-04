Der Aarauer Altstadtlauf geht in die vierte Runde

Das Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mitee unter der Lei­tung von Kurt Röth­lis­berger, ehe­ma­liger Geschäfts­führer von «aarau eusi gsund stadt», hält an Bewährtem fest und packt wei­tere inno­va­tive Neue­rungen an. Gute Zeit­mes­sung, attrak­tive Strecke und – dank der Aar­gaui­schen Kan­to­nal­bank – kein Start­geld für Schüler und Kids. Zudem lieb­äu­geln die Orga­ni­sa­toren erneut mit einem Teil­neh­mer­re­kord.

Nicht nur Lauf­be­geis­terte müssen den Samstag, 16. Juni fett in der Agenda ein­tragen. Das ist defi­nitiv ein Pflicht­termin und zwar nicht nur für begeis­terte Läu­fe­rinnen und Läufer aus Aarau und Umge­bung, son­dern auch für alle, die gemüt­lich in einem Café in der Aar­auer Alt­stadt die tolle Atmo­sphäre des Aar­auer Alt­stadt­laufs geniessen und die Teil­nehmer anfeuern wollen. In diesem Jahr werden am Aar­auer Alt­stadt­lauf gegen 30 ver­schie­dene Kate­go­rien aus­ge­tragen. Vom 8-jäh­rigen Knirps bis zum aktiven Senioren in der Kate­gorie 60+ ist also für jeden die pas­sende Kate­gorie dabei. Auch die­je­nigen, die lieber im Team antreten, kommen auf ihre Kosten. Sie können sich für die Sta­fetten-Rennen anmelden. Erst­mals gibt es am Aar­auer Alt­stadt­lauf Einrad-Rennen in ver­schie­denen Kate­go­rien.