Der Aarauer Altstadtlauf – Plattform für einen Kundenanlass

Bei der letzt­jäh­rigen Aus­gabe des Aar­auer Alt­stadt­laufs haben sich bereits zehn der ins­ge­samt 75 Mit­ar­beiter der Allianz Gene­ral­agentur Aarau an die Start­linie gestellt. In diesem Jahr sind es sogar noch einige mehr. Und sie werden nicht alleine laufen, son­dern gemeinsam mit ihren Kun­dinnen und Kunden, die sie nor­ma­ler­weise in Versiche­rungs­fragen beraten und betreuen. «Wir haben vor einigen Jahren ent­schieden, dass wir in Aarau noch aktiver sein und die Akti­vi­täten in der Stadt unter­stützen wollen. Und das nicht nur finan­ziell, son­dern in dem wir selber mit­ma­chen und uns enga­gieren», sagt Reto Suter, stell­ver­tre­tender Gene­ral­agent.

Für die Allianz Gene­ral­agentur Aarau wird der Aar­auer Alt­stadt­lauf damit zur idealen Platt­form für einen Kun­den­an­lass. «Der Aar­auer Alt­stadt­lauf ist ein toller Event, den wir gerne unter­stützen und auch unsere Kunden daran teil­haben lassen wollen. So können wir sie in einem unge­zwun­genen Rahmen noch besser ken­nen­lernen und mit ihnen auch über andere Dinge spre­chen als über Ver­si­che­rungen. Das ist uns ein grosses Anliegen», so Reto Suter.