Der Finalevent ist das grosse Ziel

Der Fina­le­vent am 8./9. Sep­tember in der Faust­ball­arena am Erlenweg in Ober­ent­felden ist das grosse Ziel der beiden NLA-Teams des STV Ober­ent­felden. Dass die Frauen dieses Ziel errei­chen, darf man auf­grund der jüngsten Ergeb­nisse durchaus erwarten. Die Ober­ent­fel­de­rinnen haben zuletzt sowohl auf dem Feld als auch in der Halle die Sil­ber­me­daille gewonnen. Den­noch wird die Qua­li­fi­ka­tion für den Fina­le­vent kei­nes­falls ein Selbst­läufer, denn es gab einige Ver­än­de­rungen im Team.

Wie bereits in der Hal­len­saison werden Geral­dine Vogel und Michelle Fedier nicht zum Ein­satz kommen. Dafür gehört Melanie Lässer fix zum Team. Sie hatte bereits am Fina­le­vent in der Halle aus­ge­holfen. Neu mit dabei ist zudem Fabi­enne Burri, die bis­lang in der zweiten Mann­schaft gespielt hat. Durch diese per­so­nellen Wechsel gibt es auch Ver­än­de­rungen was die Auf­stel­lung betrifft. «Aktuell ist ledig­lich klar, dass Andrea Gerber und Jac­que­line Fedier im Angriff spielen werden. Auf den hin­teren Posi­tionen können wir rotieren», sagt Cap­tain Sabrina Sie­gen­thaler.