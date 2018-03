Früher bau­te man ein Haus. An den Gar­ten dach­te man erst danach. «Den kann ich sel­ber machen», war dann die Idee. Was raus­kam? Rasen, Pflan­zen- und Blu­men­ra­batt­li. Heu­te hat ein Umden­ken statt­ge­fun­den. Für vie­le Eigen­heim­be­sit­zer gilt der Gar­ten als gleich­be­rech­tig­ter Wohn­raum. Ent­spre­chend wird in die­sen inves­tiert. Die Schau­gär­ten an der Giar­di­na gaben da sehr vie­le Denk­an­stös­se. Selbst auf kleins­tem Raum kann etwas sehr Schö­nes und Pas­sen­des rea­li­siert wer­den. Die Mes­se zeig­te aber auch auf, dass Nicht­fach­leu­te oft überfordert sind. Des­halb ist es in jedem Fall gut, wenn man eine Fach­kraft hin­zu­zieht.

Schon bei der Wahl der Pflan­zen muss auf vie­les geach­tet wer­den. Wich­tig ist da der Stand­ort. Oder wie sag­te es doch der Rap­pers­wi­ler Star-Gar­ten­ar­chi­tekt Enzo Enea an der Giar­di­na: «Jeder Stand­ort sieht anders aus und dazu wird denn auch die pas­sen­de Gestal­tung und Bepflan­zung gewählt.» Er muss es wis­sen, hat er doch noch Fir­men in Mia­mi und New York.