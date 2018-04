Der Landanzeiger hilft mit, Aarau zu vermarkten!

weil man auch die Leute aus­ser­halb Aaraus über das Geschehen in der Kan­tons­haupt­stadt infor­mieren will. Als amt­li­ches Publi­ka­ti­ons­organ von Aarau und wei­teren 27 Gemeinden wird «Der Land­an­zeiger» als ein­zige Zei­tung in alle Brief­kästen ver­teilt (auch jene mit Stopp­kleber). Aus­serdem erfreut sich die Zei­tung wegen seiner Boden­stän­dig­keit einer breiten Beliebt­heit. Wie Daniel Lüscher, Prä­si­dent von Aarau Stand­ort­mar­ke­ting an der Ver­trags­un­ter­zeich­nung betonte, ist man hoch­er­freut über diese Part­ner­schaft, welche sich mitt­ler­weilen sehr gut bewährt hat. Aarau wird inzwi­schen sehr pro­fes­sio­nell «ver­marktet». Aus­serdem besteht auch eine enge Zusam­men­ar­beit mit dem Stadtrat und der Wirt­schaft. Ziel ist es natür­lich, mög­lichst viele Tou­risten und sons­tige Besu­cher in Aarau begrüssen zu können.