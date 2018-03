Dem Gewicht­he­ber­ver­ein Aar­au ist die Mis­si­on «Titel­ver­tei­di­gung Pokal Mann­schafts­wer­tung» erfolg­reich geglückt: Das Team Aar­au I mit Luis, Nikos, Malin und Patri­cia gewann wie schon im Vor­jahr die Bezirks­meis­ter­schaft ennet der Lan­des­gren­ze. Das ist aber nicht alles. Die Aar­au­er glänz­ten mit wei­tern Top­leis­tun­gen: 5. Platz für Team Aar­au II (Chris­ti­ne, Sarah, Tobi­as, Michel) und Rang 12 für Team Aar­au III (Leven­te, David, Noah). In der 4er-Mann­schafts­wer­tung gab es eine Sil­ber­me­dail­le für Luis Lopez, Bron­ze für Nikos Mou­r­at­la­ris in der Ein­zel­wer­tung – gemes­sen nach Rela­tiv­punk­ten ist dies ein neu­er Schwei­zer Rekord im Stos­sen für Luis mit 165 kg (Kate­go­rie +105 kg), eini­ge neue per­sön­li­che Best­mar­ken, zahl­rei­che gültige Ver­su­che und hoch­klas­si­ge Tech­nik in der Schwer­ath­le­tik. Für ins­ge­samt 13 aus­ge­wähl­te Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten aus dem Pool der Gewicht­he­ber Aka­de­mie, die für den Gewicht­he­ber­ver­ein Aar­au antra­ten, hiess es am Sams­tag­mor­gen früh auf­ste­hen, denn die­se kämpf­ten in Flöz­lin­gen (DE) an den Bezirks­meis­ter­schaf­ten