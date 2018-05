Der Saisonstart ist geglückt

Der Start in die neue Saison der -Aar­auer Pfer­de­rennen ist geglückt: Die ins­ge­samt 4000 Zuschauer kamen am ver­gan­genen Sonntag im -Aar­auer Schachen in den Genuss von span­nenden Wett­kämpfen – ein­ziger Wer­muts­tropfen war das Wetter.