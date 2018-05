Der turnschuhfitte Aargau lief begeistert einen Marathon

Alleine über die volle Distanz, zu zweit je einen Halb­ma­ra­thon, oder als Vierer-Team je eine 10-km-Tranche. Für fast jeden Form­stand war am Sonntag beim Aargau Mara­thon eine Strecke im Angebot.

Am Sonntag führte die zweite Auf­lage bei per­fektem Lauf­wetter von Brugg nach Aarau. Sowohl beim Start in Brugg als auch im Ziel bei der Schach­en­halle in Aarau herrschte eine aus­ge­zeich­nete Stim­mung. Der Aargau ent­puppte sich ein wei­teres Mal als Sport­kanton. www.aargau-marathon.ch