Vor fünf Jah­ren hat das Schwei­zer Volk über die soge­nann­te Abzo­cker­initia­ti­ve abge­stimmt. Das Ziel war klar: Kei­ne Auswüchse mehr in Sachen Vergütungen an Top­ma­na­ger. Nach der Annah­me die­ser Volks­in­itia­ti­ve durch die Stimmbürger war der Schwei­zer Bun­des­rat ver­pflich­tet, eine ent­spre­chen­de Ver­ord­nung zu erlas­sen, wel­che unter dem Titel «Ver­ord­nung gegen übermässige Vergütungen bei bör­sen­ko­tier­ten Akti­en­ge­sell­schaf­ten für Schwei­zer Akti­en­ge­sell­schaf­ten» ver­bind­lich anzu­wen­den sei. Fünf Jah­re nach der Annah­me muss man sagen, dass die Initia­ti­ve wenig bis nichts gebracht hat, aus­ser dass der Initi­ant Tho­mas Min­der in den Stän­de­rat gewählt wur­de. Der jüngste Fall Raiff­ei­sen zeigt in aller Deut­lich­keit, dass Mana­ger immer Wege fin­den, sich zusätz­li­che Ein­nah­men zu ver­schaf­fen.

Es muss ja nicht immer so übertrieben wer­den wie im Fall Vin­cenz. Man kann sich auch in der Grau­zo­ne bewe­gen! Top­ma­na­ger haben zu ande­ren Unter­neh­mun­gen meist aus­ge­zeich­ne­te Ver­bin­dun­gen, wes­halb eine neben­amt­li­che Zusam­men­ar­beit oder ein zusätz­li­ches Geschäft nichts Aus­ser­ge­wöhn­li­ches ist. Die Pana­ma Papers sind ein wei­te­res Indiz dafür, dass ein­zel­ne Mana­ger nie genug ver­die­nen kön­nen. Der Fall Thi­am (Credit Suis­se) ver­deut­licht eben­falls, wie man ele­gant wei­ter extra­or­bi­tant ver­die­nen kann. Offi­zi­ell ver­dien­te er im Jahr 2015 zwar «nur» 4,6 Mil­lio­nen Fran­ken.