Die Aufstiegsspiele im Visier

In den letzten Jahren hat der TC Ent­felden stets eine Frau­ene­quipe in der Natio­nal­liga C gestellt. In der kom­menden Saison sind es nun sogar deren zwei. Dies dank dem Auf­stieg des zweiten Frau­en­teams um Cap­tain Bet­tina Stu­derus (R4). Die Auf­stei­ge­rinnen peilen in ihrem ersten Jahr in der dritt­höchsten Schweizer Spiel­klasse den Liga­er­halt an und lieb­äu­geln gar mit einer Teil­nahme an den Auf­stiegs­spielen. Dies nicht zuletzt des­halb, weil es die Aus­lo­sung gut gemeint hat mit den Ent­fel­de­rinnen. «Neben uns sind mit St.Gallen und All­mend Zug noch zwei wei­tere Teams in unserer Gruppe, die im letzten Jahr in der 1. Liga gespielt haben, und der dritte Grup­pen­gegner Rap­perswil musste im Vor­jahr in die Abstiegs­spiele. Wir haben also gegen jedes Team eine Chance», so Stu­derus.

Im anderen Ent­felder Frau­en­team, das in der Natio­nal­liga C auf­läuft, hat es im Ver­gleich zum Vor­jahr einige Wechsel gegeben. Larn McS­hane (R1), die im Ten­nis­center Aarau West als Ten­nis­trai­nerin arbeitet, hat das Cap­tainamt von Vanessa Arcadio über­nommen und einige junge Spie­le­rinnen in die Mann­schaft inte­griert. «Wir haben mit Farah Puric, Salome Fluri und Yvonne Bat­kovic drei neue Spie­le­rinnen im Team. Eben­falls mit dabei ist Tanja Sie­g­rist, die im letzten Jahr schon in dieser Mann­schaft gespielt hat. In dieser Kon­stel­la­tion peilen wir den Liga­er­halt an und wollen uns in den nächsten Jahren zu einem starken NLC-Team ent­wi­ckeln», so McS­hane.