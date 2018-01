Gesamt­heit­lich betrach­tet haben die Schau- fens­ter zur Advents­zeit in Aar­au die­ses Jahr einen fest­li­chen und span­nen­den Ein­druck hin­ter­las­sen. Am meis­ten Stim­men fie­len auf das Schau­fens­ter von HELVETISCH am Gra­ben. Das Resul­tat ist wenig über­ra­schend, weil das tra­di­tio­nel­le Aar­au­er Fach­ge­schäft über das gan­ze Jahr auf eine attrak­ti­ve Prä­sen­ta­ti­on in den Vitri­nen setzt. Auf Rang zwei kommt Läder­ach Cho­co­la­tiers Suis­se im City-Märt und den drit­ten Rang holt sich das Kauf­haus zum Glück an der Metz­ger­gas­se dank der krea­ti­ven Glas­be­ma­lung. Die preis­ge­krön­ten Fach­ge­schäf­te erhal­ten Gra­tis-Inse­ra­te in der Früh­lings­zei­tung, die am 8. März 2018 als Bei­la­ge zum Land­an­zei­ger erschei­nen und die Früh­lings- und Oster­ak­ti­vi­tä­ten bewer­ben wird.