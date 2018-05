Die Schwimm-Schweizermeisterschaft findet in Aarau statt

Als High­light in der Ver­eins­ge­schichte erreichte er an der letzt­jäh­rigen Nach­wuchs Schwei­zer­meis­ter­schaft im Tessin den stolzen 2. Rang im Punk­te­klas­se­ment. Auch an der dies­jäh­rigen Lang­bahn Schwei­zer­meis­ter­schaft der Elite klas­sierte sich der Aar­auer Verein unter den ersten zehn Ver­einen der Schweiz, an der Ver­eins­meis­ter­schaft NLA erreichten die Damen den 4. Platz, nur wenige Punkte hinter dem Bron­ze­platz.