Der Vor­stand des Ver­kehrs­ver­eins besteht aus einem Teil des Vor­stan­des von Aar­au Stand­ort­mar­ke­ting, wes­halb eine gemein­sa­me GV kein Pro­blem dar­stell­te. Sehr wich­tig sind da die Stadtführungen, wel­che durch eine gemein­sa­me Klau­sur noch ver­fei­nert wur­den. Die Zahl ging leicht zurück. Ana­ly­siert hat der Vor­stand die Mit­glie­der-Struk­tur mit den vie­len Unter­be­zeich­nun­gen. Zur Ver­bes­se­rung will der Vor­stand an der nächs­ten GV einen Vor­schlag unter­brei­ten, mit dem Ziel mehr Mit­glie­der zu gewin­nen. Die Jah­res­rech­nung sieht auf den ers­ten Blick mit einem Ver­lust von 24’551 Fran­ken nicht son­der­lich gut aus. Man muss aber wis­sen, dass ein gros­ser Bat­zen an den Ver­ein Stand­ort­mar­ke­ting ging, denn die­ser setzt bekannt­lich die­ses Geld in Akti­vi­tä­ten um. In der Kas­se des Ver­kehrs­ver­eins sind noch 77’000 Fran­ken. Sinn und Zweck des Ver­eins ist es nicht, Geld zu hor­ten, son­dern die Stadt opti­mal zu ver­mark­ten. Das Städ­teran­king mit Platz 5 ist erfreu­lich und zeugt von einer guten Arbeit.