Die Vorfreude steigt

Es gibt einige Neue­rungen am dies­jäh­rigen Musig i de Alt­stadt. Bei der Bühne in der Markt­halle herrschte jeweils ein grosses Platz­pro­blem. Auch der Sound und der Auf­wand für die Technik waren unbe­frie­di­gend. Die Haupt­bühne soll neu auf den Schloss­platz ver­legt werden. Ein grosser Gewinn für Publikum und Bands. In den ver­gan­genen Jahren gab es drei ver­schie­dene Back­stage­zonen. Neu wird ein grosser Back­stage­be­reich im KuK ein­ge­richtet, was auch den Künst­lern mehr Raum für Aus­tausch und Begeg­nung bietet.

Der Verein Musig i de Alt­stadt freut sich einmal mehr, den Musik­fans ein ein­ma­liges Fes­tival mit toller Musik, guter Stim­mung und unver­wech­sel­barer Atmo­sphäre bieten zu können. Musig i de Alt­stadt am Freitag, 24. August, und am Samstag, 25. August 2018 in Aarau. Der Ein­tritt ist kos­tenlos es. Das Ok freut sich wenn der Unter­stützer-Pin (10 Franken) gekauft wird. Wei­tere Infos gibt es unter: www.mida-aarau.ch.