Das über­sicht­li­che Ange­bot ist mit Aus­nah­me von Mer­ce­rie­ar­ti­keln in etwa gleich geblie­ben. Das Laden­lo­kal erhielt einen neu­en Vinyl­bo­den in Holz­look. Neu wird auch eine Kaf­fee-Ecke geführt und es wer­den auch wie­der Lose ver­kauft. Das war frü­her schon ein­mal der Fall, aber vor­über­ge­hend bot die Post die Lose an. Die­se exis­tiert bekannt­lich nicht mehr und so ist der Dorf­la­den Byland eben wie­der für den Los­ver­kauf zustän­dig.

Ver­wöhnt mit süs­sen Lecke­rei­en wer­den nach wie vor die Schul­kin­der. Punk­to Brot und Fleisch nimmt der Dorf­la­den Rück­sicht auf die Metz­ge­rei und die Bäcke­rei im Dorf. Brot wird nur zwei­mal in ganz klei­ner Men­ge und haupt­säch­lich auf Bestel­lung ange­bo­ten. Das Dorflä­de­li bie­tet ansons­ten auch eini­ge belieb­te Nischen­pro­duk­te wie etwa die belieb­ten Otti­ger-Gewür­ze aus Tri­en­gen an. Kurz zusam­men­ge­fasst: hier kann man so ziem­lich alles für den täg­li­chen Bedarf kau­fen.

Geöff­net ist der Dorf­la­den Byland künf­tig wie folgt: Mon­tag bis Frei­tag 8 bis 12 Uhr; Mo, Di, Do, Fr auch 13.45 bis 18.30 Uhr.

Mitt­woch­nach­mit­tag geschlos­sen.

Sams­tag offen 8 bis 12 und 13.30 bis 15.00 Uhr.