Dass der Neu­bau bei der WSB-Hal­te­stel­le Obermu­hen voll und ganz gelun­gen ist, davon konn­ten sich die Müheler Bevöl­ke­rung und die Kun­den der bei­den Fir­men mit eige­nen Augen überzeugen. Der Tag der offe­nen Tür vom ver­gan­ge­nen Sams­tag war das Ein­wei­hungs­fest die­ser neu­en und moder­nen Holz­hal­le. Die ein­hei­mi­sche Musik­ge­sell­schaft Muhen ehr­te die­sen Fest­tag und brach­te den bei­den Fir­men, die fort­an unter einem Dach arbei­ten, ein grös­se­res Ständ­chen.

Zu fei­ern gab es eini­ges: Maler Muhen mit ihrem Chef Roger Zim­mer­mann exis­tiert seit 20 Jah­ren. Die Schrei­ne­rei Lüscher & Knecht­li AG als Haupt­mie­ter hat im obe­ren Stock die gros­se Aus­stel­lung eröff­net. Geschäfts­lei­ter Valen­tin Lüscher und sein Team sind stolz, dass sie von nun an auf einer gros­sen Flä­che zei­gen kön­nen, was die moder­ne Schrei­ne­rei alles anbie­tet: Küchen mit hin­ter­leuch­te­ten Glas-Rückw.nden bei­spiels­wei­se, oder mit kochend­heis­sem Was­ser, das aus den Häh­nen spru­delt. Gezeigt wer­den auch die neus­ten Trends in den wei­te­ren Spar­ten des Hand­werk­be­triebs: Fens­ter, Türen und Bad.