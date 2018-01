Alle 10 Run­den erfolgt eine Wer­tung. Die Durch­schnitts­ge­schwin­dig­keit bertrug 49,5 km/h, also erneut sehr schnell. Ali­ne und Léna fan­den zu Beginn schlecht ins Ren­nen. Die Wech­sel klapp­ten nicht alle wie gewünscht und so konn­ten sie nur in einer Wer­tung punk­ten.

Nun fokus­sier­te sich Ali­ne voll auf den Schluss­sprint. Die­ser gibt die dop­pel­te Punkt­zahl. Sie wuss­te, dass Léna infol­ge des Wech­sels den Schluss­sprint aus­tra­gen muss. Ali­ne atta­ckier­te in der zweit­letz­ten Run­de. Sie sprin­te­te, ange­feu­ert vom toben­den Publi­kum los und riss eine gros­se Lücke auf. Eine Bri­tin ver­such­te anzu­grei­fen. Beim Wech­sel schrie Ali­ne «Rapi­de!» und schick­te Léna damit auf die ent­schei­den­de, letz­te Run­de. Die Lücke schmolz. Nun erhob sich das Publi­kum und peitsch­te die West­schwei­ze­rin ins Ziel. Léna ging aus dem Sat­tel und unter tosen­dem Applaus sicher­te sie den Sieg in der letz­ten Punk­te­wer­tung. Die­se 10 erkämpften Punk­te kata­pul­tier­ten Ali­ne und Léna auf den 3. Rang.

Am zwei­ten Tag der Chal­len­ge stand das Omni­um an. Dies beinhal­tet vier Ren­nen. Für jedes Ren­nen gibt es Punk­te, wer am Ende die meis­ten hat, gewinnt das Omni­um. Ali­ne lie­fen die Ren­nen nicht ganz wie gewünscht, auch die Bei­ne mach­ten sich lang­sam bemerk­bar. Den­noch fuhr sie mit dem 8. Rang erneut in die Top Ten. Rückblickend auf die zwei anstren­gen­den Tage strahlt Ali­ne: «Es ist ein unbe­schreib­li­ches Gefühl, so vom Heim­pu­bli­kum getra­gen zu wer­den».