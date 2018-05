Ein starker Aargauer Auftritt

Wohl auch feri­en­be­dingt fiel die Betei­li­gung bei diesem tra­di­tio­nellen Freund­schafts­match geringer aus als in frü­heren Jahren. So stellte der Aargau nur in vier von sechs Kate­go­rien ein Team, dies aber mit maxi­maler Aus­beute. Im Zwei­stel­lungs­match mit dem Stan­dard­ge­wehr erreichte Rou­ti­nier Rolf Denzler mit 582 Punkten das höchste Ein­zel­re­sultat. Das war die Basis für den Team­sieg zusammen mit Marco Lüscher und Pius Häf­liger. Der Vor­sprung auf die zweit­klas­sierten St. Galler fiel mit 22 Zäh­lern deut­lich aus.

Noch über­le­gener gewannen die Sturm­ge­wehr­schützen, die eben­falls zwei­stellig ein 60-Schuss-Pro­gramm bewäl­tigten. Walter Schu­ma­cher (550), Ste­phan Mor­gen­thaler (543) und Peter Jenni (543) schossen bei idealen äus­seren Ver­hält­nissen auf hohem Niveau aus­ge­gli­chen und distan­zierten St. Gallen um 47 Zähler.