Einen schlechten Tag erwischt

In der 7. Qua­li­fi­ka­ti­ons­runde der NLA-Meis­ter­schaft, welche in Pfungen aus­ge­tragen wurde, ver­liert das Team aus Schöft­land alle vier Spiele und liegt nun auf dem 7. Zwi­schen­rang. Damit wird der wei­tere Ver­lauf der Meis­ter­schaft für Michael Bau­mann und Freddy Schenk erst in zwei Wochen in Liestal ent­schieden.