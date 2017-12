«Aar­au hat eine neue ers­te Adres­se mit Namen Aar­au Tor­feld», sagt Kas­par Hem­me­ler, Ver­wal­tungs­rats­prä­si­dent der WSB an der Ein­wei­hung am ver­gan­ge­nen Frei­tag. Die neue Hal­te­stel­le ist die ers­te Hal­te­stel­le auf Aar­au­er Boden, zumin­dest wenn man vom Wynen­tal Rich­tung Aar­au kommt. Zur Ein­wei­hung wur­den die Gäs­te noch mit einem Extra­zug an die neue Hal­te­stel­le gefah­ren. Seit Sonn­tag hält die WSB nun regel­mäs­sig dort.