Emil wie er leibt und lebt!

Hin­gegen hatten Josef Ritler und «Emil» stets ein gutes Ver­hältnis zuein­ander. Ritler war näm­lich schlau genug, sich nicht mit dem Künstler anzu­legen und diesen nicht in unvor­teil­hafter Pose zu foto­gra­fieren. Viel­mehr stand seine Arbeit im Ein­ver­ständnis mit dem Künstler, wes­halb sie wohl auch heute noch mit­ein­ander munter reden können. Das macht eben auch den seriösen Foto­grafen aus. Ver­schie­dene bekannte Szenen wurden gezeigt, in denen «Emil» und Ritler zusam­men­ar­bei­teten.

Für «Emil» war es jeweils nicht ein­fach, an den Blick-Aus­hängen am Kiosk vor­bei­zu­gehen. Die Schlag­zeilen über ihn waren mehr­heit­lich gut, aber auch oft belei­di­gend, wes­halb er mit dem «Blick» zwei Jahre nichts mehr zu tun haben wollte. «Emil» bewies an diesem Abend einmal mehr, dass er ein aus­ge­zeich­neter Erzähler ist.