Bereits am ers­ten Tag konn­te die ers­te Gold­me­dail­le gefei­ert wer­den. Ste­ven Rus­nac gewann überlegen in der Kate­go­rie Junio­ren C Kna­ben vom 3-m-Brett. Sei­ne kon­zen­trier­te Arbeit und der dis­zi­pli­nier­te Trai­nings­ein­satz der letz­ten Wochen waren aus­schlag­ge­bend für die­sen Erfolg. Mit einem sta­bi­len Wett­kampf­pro­gramm überzeugte er die Kampf­rich­ter und wur­de mit guten Noten belohnt. Mit einem deut­li­chen Vor­sprung gewann Ste­ven am Sonn­tag auch sei­nen zwei­ten Wett­kampf. Vom 1-m-Brett domi­nier­te er die Kon­kur­renz und gewann mit 224.75 Punk­ten vor Samu­el Mer­cu­ri von Lau­sanne Nata­ti­on (201.65 Punk­te).

Auch die bei­den ande­ren Aare­fi­sche Adri­an Zas­pel und Colin Vog­ler wuss­ten zu überzeugen. Die bei­den star­te­ten in der Kate­go­rie Junio­ren B Kna­ben.