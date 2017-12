In Ober­ent­fel­den gibt zur­zeit ein Bau­ge­such zu reden: Das Schrei­ner-Ammann-Haus (Bild) am Schus­ter­gäss­li soll abge­ris­sen wer­den und durch zwei Mehr­fa­mi­li­en­häu­ser ersetzt wer­den. Hin­ter dem Pro­jekt ste­hen die in Grä­ni­chen wohn­haf­ten Faton und Ardia­na Gashi.