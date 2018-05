Erste Heimniederlage seit über zwei Jahren

Am Oster­montag ver­loren die Argovia Pirates in Thun nach grossem Rück­stand knapp mit 38:33. Head­coach Roger Bächli weiss, dass trotz der zweiten Nie­der­lage im dritten Spiel noch viel mög­lich ist: «Obwohl wir das Rück­spiel gegen Thun ver­loren haben heisst das nicht, dass die Pirates nun auf­geben. Nach wie vor ist es unser Zeil den best­mög­li­chen Tabel­len­platz in der Liga B zu errei­chen. Es stehen noch 7 Spiele aus und wenn ich eines im Ame­rican Foot­ball gelernt habe ist es dass alles noch anders kommen kann als man denkt, gib nie auf bevor nicht die letzte Sekunde gespielt ist!»