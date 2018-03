Die dezen­tra­le Erzeu­gung von erneu­er­ba­rer Ener­gie zur Strom- und Wär­me­nut­zung gewinnt immer mehr an Bedeu­tung. Die kom­bi­nier­te Pro­duk­ti­on von Strom und Wär­me hilft mit, die im Win­ter noch gering vor­han­de­ne Strom­erzeu­gung aus neu­er erneu­er­ba­rer Ener­gie zu erhö­hen. Die Anla­ge ver­ar­bei­tet als Ener­gie­trä­ger ca. 900 Ton­nen Holz­pel­lets pro Jahr. Die Holz­pel­lets stam­men aus natur­be­las­se­nem, ein­hei­mi­schem Rest­holz. Das BHKW speist den pro­du­zier­ten Strom und die Wär­me ins öffent­li­che Strom­netz bzw. in den Wär­me­ver­bund «Rhein­fel­den Ost» der AEW Ener­gie AG ein.

Die Anla­ge wur­de von der AEW Ener­gie AG erstellt. Die Fir­ma Burk­hardt GmbH aus Bay­ern lie­fer­te die Tech­no­lo­gie und setz­te die­sen Anla­gen­typ erst­mals in der Schweiz ein. Die­ser besteht aus zwei Haupt­kom­po­nen­ten, wel­che die Holz­pel­lets in zwei Schrit­ten in Strom und Wär­me umwan­delt.