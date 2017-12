Der Aar­au­er Weih­nachts­markt prä­sen­tiert sich in fest­li­chem Kleid, sofern das Wet­ter mit­macht. Gestar­tet wur­de am 1. Dezem­ber bei wun­der­schö­nem Win­ter­wet­ter. Der meteo­ro­lo­gi­sche Tief­punkt galt es am letz­ten Sonn­tag bei Regen und Pflotsch zu überstehen. Zu einem Gross­erfolg wur­den die Mär­chen-Ver­an­stal­tun­gen in der Stadt­bi­blio­thek, die zum Pro­gramm des Weih­nachts­mark­tes gehö­ren und von den bei­den Orga­ni­sa­to­ren Vre­ni und Lui­gi Lan­go­ne mit Spon­so­ring-Part­nern finan­ziert wur­den. Über 300 Kin­der begeis­ter­ten für ein­mal die Auf­tre­ten­den und die Kin­der hat­ten ihren Spass.

Bereits beim offi­zi­el­len Apé­ro mit gela­de­nen Gäs­ten und Vize-Stadt­prä­si­den­tin Ange­li­ca Cave­gn Leit­ner äus­ser­te Vre­ni Lan­go­ne die