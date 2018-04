Frauen-Power im «Schnägg»

Der «Schnägg» ist wieder offen! Und dies ist der­zeit das Gesprächs­thema Nummer eins im Dorf; die Freude dar­über fast greifbar. Ver­gan­gene Woche fei­erte die neue Wirtin Karin Eisenlohr Eröff­nung. Am Freitag war Antrin­kete. Wer da nicht einen Sitz­platz im Voraus reser­vierte, musste Glück haben, um einen Platz zu ergat­tern. «Die Reak­tionen der Gäste glei­chen sich: alle scheinen sich zu freuen, dass hier wieder offen ist», sagt Karin Eisenlohr. Und eines ist ganz offen­sicht­lich: In Küche und Ser­vice stehen rund um die strah­lende Wirtin aus­schliess­lich Frauen im Ein­satz. Bei der Antrin­kete blieb nicht viel Zeit für ein Team-Grup­pen­foto für den Land­an­zeiger; denn die zahl­rei­chen Gäste hatten Hunger und Durst. Damit Karin Eisenlohr ihre Gäste ken­nen­lernen konnte, hatte sie extra für die Antrin­kete ein Buffet in der Gast­stube ein­ge­richtet. «Damit ich nicht die ganze Zeit in der Küche stehen muss», begrün­dete sie dies.

Die neue Wirtin ist vor allem eins: Köchin aus Lei­den­schaft. Im «Schmitte-Beizli», das sie drei Jahre lang in Schloss­rued führte, war nur hinter dem Buffet ein biss­chen Platz zum Kochen. Der «Schnägg» jedoch hat eine richtig grosse und gute Küche. «Daran muss ich mich nun aber erst gewöhnen», sagt Karin Eisenlohr, die aus Aarau stammt und ihr Hand­werk einst von der Pike auf in der legen­dären «Gais» gelernt hat.