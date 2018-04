Für jedes Neugeborene einen Baum

Irgendwie war es schon ein biss­chen unfair von Petrus, als er just in dem Moment, als sich die Frau Gemein­de­rätin Ger­trud Müller zur Begrüs­sung der Eltern und Kinder auf­machte, die Schleusen öff­nete und es kräftig regnen liess. 58 Erwach­sene und 31 Kinder hatten sich für die Bäum­li­pflanz­ak­tion am Grün­don­nerstag ange­meldet. «Dies ist ein neuer Rekord für Schöft­land und es freut uns ganz beson­ders, dass es bei­nahe alle Ange­mel­deten hier auf den Stü­bis­berg geschafft haben», sagte Getrud Müller. In der Folge bedankte sie sich beim Förster Martin Leu, der zusammen mit seinem Team die Aktion lei­tete. Der Orts­bür­ger­prä­si­dent Dieter Fierz sei­ner­seits bedankte sich eben­falls bei Eltern und Kin­dern. Zudem rühmte er Martin Leu und sein Team für die her­vor­ra­gende Arbeit die im Forst­be­trieb oberes Suh­rental geleistet wird. «640 Hektaren Gemein­de­wald, 230 Hektaren Pri­vat­wald und über 60 Kilo­meter Wald­strassen auf fünf Gemeinden ver­teilt müssen von diesen fünf Män­nern gepflegt werden», sagte Fierz aner­ken­nend.

Der Förster sei­ner­seits blät­terte in der Geschichte etwas zurück: «Es ist nichts Neues bei der Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen. Schon 1803, als der Aargau gegründet wurde, stand in der Forst­ord­nung, dass jeder Hoch­zeiter deren sechs und jeder gewor­dene Vater deren zwei Wald­bäume zu pflanzen hatte. Hat der besagte seine Pflicht nicht getan, musste er pro Baum vier Batzen Strafe bezahlen.»