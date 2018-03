«Wir spie­len nicht nur eine gan­ze Woche Fuss­ball, wir haben auch einen poly­spor­ti­ven Rah­men­wett­kampf und vie­le klei­ne­re und grös­se­re Über­ra­schun­gen für die über 300 teil­neh­men­den Kids», sagt Tho­mas Val­li auf die Fra­ge, was die Kin­der im tra­di­tio­nel­len Fuss­ball­camp alles erwar­tet. Doch nicht nur die vie­len Akti­vi­tä­ten zünden das Fuss­ball- Fie­ber im Aar­au­er Schach­en. «Es sind die zur Tra­di­ti­on gewor­de­nen Besu­che und Trai­nings der FCA-Spie­ler, die ein­ma­li­ge Ausrüstung und das unver­gleich­li­che Camp-Fee­ling, das wäh­rend einer knap­pen Woche auf­kommt», 1schwärmt Tho­mas Val­li. Wie immer gibt es am Diens­tag einen Über­ra­schungs- Event, der ein gut gehütetes Geheim­nis dar­stellt. In den letz­ten Jah­ren tra­ten an die­ser Stel­le bei­spiels­wei­se Müslüm oder die pro­fes­sio­nel­len Ska­ter vom Rol­ling Rock Aar­au auf – man darf gespannt sein.