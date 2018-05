Ganzjahresreifen sind eine Alternative für Kleinwagen

– Wer sich über Rei­fen­tests infor­mieren oder Offerten ein­holen will, muss die voll­stän­dige Rei­fen­di­men­sion kennen (z. B. 175/​65 R14 82 T).

– Mit der Wahl von Reifen mit der TCS-Beur­tei­lung «sehr emp­feh­lens­wert» oder «emp­feh­lens­wert» ist man bei der Rei­fen­wahl auf der sicheren Seite. Anschlies­send lohnt es sich, bei ver­schie­denen Anbie­tern zwei bis drei Offerten für die gewählten Reifen inkl. Neben­kosten (Mon­tage, Aus­wuchten und Ent­sor­gung) und Mehr­wert­steuer ein­zu­holen.

– Es emp­fiehlt sich, mög­lichst neue Rei­fen­mo­delle zu kaufen, um von den tech­ni­schen Wei­ter­ent­wick­lungen und Ver­bes­se­rungen zu pro­fi­tieren. Das Alter des Rei­fens kann über die DOT-Nummer über­prüft werden, die auf jedem Reifen zu finden ist. Es ist eine vier­stel­lige Nummer, wobei bei­spiels­weise 3716 bedeutet, dass der Reifen in der Woche 37 im Jahr 2016 pro­du­ziert wurde. Reifen, die älter als drei Jahre sind, sollten bei einem Neu­kauf nicht akzep­tiert werden. Reifen, die zehn Jahre alt sind, sollten aus Sicher­heits­gründen nicht mehr ver­wendet werden – auch wenn sie noch genü­gend Rest­profil auf­weisen.

– Der Pro­duk­te­kauf im Internet bietet viele attrak­tive Mög­lich­keiten und wird immer beliebter. TCS-Beob­ach­tungen von Rei­fen­handel-Platt­formen zeigen jedoch starke Preis­schwan­kungen. In jedem Fall sollte die Gesamt­leis­tung, also der Preis für Reifen und Mon­tage, ver­gli­chen werden. Der TCS emp­fiehlt, das Pro­dukt und die Dienst­leis­tung aus einer Hand zu beziehen. Beim Erwerb von auf­fal­lend güns­tigen Reifen, die nur via Internet erhält­lich sind, rät der TCS zur Vor­sicht.